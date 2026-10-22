Mackeily Luján responde a Dimas Ysla: “Yo no he retomado ninguna relación”

La cantante de La Bella Luz negó haberse dado una nueva oportunidad con el integrante de La Gran Orquesta Internacional.

Luego de las declaraciones de Dimas Ysla sobre una posible reconciliación con Mackeily Luján, la cantante de La Bella Luz utilizó sus redes sociales para aclarar su situación sentimental con el integrante de La Gran Orquesta Internacional.

En una publicación, la popular ‘Muñequita’ negó tajantemente haberse reconciliado con Dimas. Además, agradeció a quienes la apoyaron durante el difícil momento que atravesó la semana pasada.

“Quiero tomarme el tiempo para agradecer a todas las personitas que me escribieron y quiero aprovechar para aclarar que yo no he retomado ninguna relación”, expresó.

Mackeily Luján precisó que actualmente se encuentra estable y enfocada en su carrera musical junto a La Bella Luz, por lo que no continuará hablando sobre su vida privada.

¿QUÉ DIJO DIMAS YSLA SOBRE MACKEILY?

Durante su participación en el pódcast ‘No aclares que oscureces’, Dimas Ysla señaló que la separación de Mackeily fue una decisión impulsiva. Sin embargo, manifestó su intención de recuperar la relación. “Vamos a luchar para recuperar nuestro amor. Te amo con todo mi corazón, Mackeily Luján. Te amo, mi reina”, declaró.