31 Minutos anuncia segunda fecha en Lima: conoce detalles del Radio Guaripolo Tour 2026

La espera terminó para los seguidores de 31 Minutos en Perú. El exitoso programa chileno de títeres anunció una segunda fecha de su espectáculo Radio Guaripolo Tour 2026 en Lima, luego de que se agotaran las entradas para su primera función. La nueva presentación se realizará el lunes 7 de diciembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, un día antes del concierto inicialmente programado para el martes 8 de diciembre.

La noticia fue difundida por la plataforma de venta de entradas Joinnus, que confirmó la apertura de una nueva función ante la gran acogida del público peruano. El espectáculo promete reunir música, humor y las ocurrencias de personajes como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Juanín Juan Harry y Guaripolo, quienes conquistaron a distintas generaciones con su particular estilo de entretenimiento.

31 Minutos en Lima: ¿cuándo comienza la venta de entradas en Joinnus?

Los fans que no lograron conseguir boletos tendrán una nueva oportunidad este jueves 22 de octubre, desde las 10:00 a. m., cuando comience la venta de entradas para la segunda fecha del Radio Guaripolo Tour 2026. La compra se realizará exclusivamente por internet a través de la plataforma Joinnus, donde los usuarios deberán seleccionar la función del lunes 7 de diciembre y verificar las localidades disponibles.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Radio Guaripolo Tour 2026?

Los precios regulares anunciados para la primera función fueron de S/ 365 para Platinum, S/ 275 para VIP y S/ 175 para General. También se habilitaron las zonas General Cultural, desde S/ 50, y Conadis, con una tarifa de S/ 292. Sin embargo, los precios, descuentos y sectores disponibles para la segunda presentación deberán verificarse directamente en Joinnus antes de completar la compra.

El Radio Guaripolo Tour 2026 llevará al escenario una propuesta inspirada en la peculiar estación radial de Guaripolo, uno de los personajes más recordados del programa. A través de situaciones disparatadas, diálogos cómicos y números musicales, el elenco chileno presentará un espectáculo que recupera el humor característico de 31 Minutos y sus canciones más conocidas, que continúan conquistando al público a través de las plataformas digitales. Ingresa a la venta de entradas AQUÍ.