Renato Rossini Jr. admite sentimientos por Samahara Lobatón

Renato Rossini Jr. sorprendió al hablar de sus sentimientos por Samahara Lobatón y reconocer que está empezando a enamorarse de ella. En una entrevista con otro programa de entretenimiento, el modelo también aprovechó para aclarar la controversia que surgió meses atrás por sus opiniones sobre tener una relación con una mujer que ya es madre.

El hijo del actor Renato Rossini explicó que, cuando participó en La Granja VIP Perú, no se veía preparado para asumir una relación con alguien que tuviera hijos. Según indicó, sus comentarios respondían a cómo se sentía en aquella etapa y no a una intención de juzgar a las mujeres por su situación familiar.

El modelo reconoce que debió expresarse mejor

Durante la conversación en un programa de entretenimiento, Rossini Jr. admitió que sus palabras pudieron generar una impresión equivocada y asumió su responsabilidad por la forma en que se expresó. “Hago mea culpa por lo que salió de mi boca”, señaló, al insistir en que nunca buscó restarles valor a las mujeres que tienen hijos.

Sus declaraciones llegan en medio de la atención que despierta su cercanía con Samahara Lobatón. El modelo dejó en claro que su perspectiva ha cambiado desde aquellas declaraciones y buscó poner fin a las interpretaciones que lo señalaban por sus comentarios sobre las madres que buscan una pareja.