Gabriela Herrera tras reconciliación con Diego Chávarri: “Estamos tranquilos y felices”

La bailarina contó detalles de su decisión de darse una nueva oportunidad con el exfutbolista.

Luego de anunciar su reconciliación con Diego Chávarri, Gabriela Herrera respondió a quienes critican su decisión de retomar la relación. La exparticipante de La Granja VIP explicó que ambos lograron solucionar los problemas que motivaron su separación.

En conversación con un medio local, la bailarina reconoció que se precipitaron al hacer pública su ruptura. Sin embargo, aseguró que pudieron resolver sus diferencias y que ahora disfrutan de esta nueva etapa juntos.

“Tal vez sí, nos equivocamos, pero ya pues. Ya pasó, ya está, estamos tranquilos, felices. Disfruten. Los que nos quieren bienvenido sean y los que no, que sigan allí aplaudiendo y viendo las cosas”, mencionó la exchica reality.

SE LLEVAN UNA LECCIÓN

Por su parte, Diego Chávarri señaló que esta breve separación les dejó una importante lección: mantener la calma y conversar antes de tomar decisiones precipitadas sobre su relación.

“Nos queda aprender y de repente mantener la calma (…) Que nos sirva de lección para la próxima vez para que de repente, conversarlo bien y hasta que no estén las cosas claras”, expresó el exfutbolista.