Monserrat Seminario arremete contra Susan Villanueva: “Le encanta rajar, por eso no tiene marido”

La aún esposa de ‘Melcochita’ lanzó duras críticas contra la hija del comediante antes de viajar a España.

Una nueva polémica se desata en Chollywood. Antes de viajar a España, donde residirá junto a sus pequeñas, Monserrat Seminario arremetió contra Susan Villanueva, hija de Pablo Villanueva, conocido como ‘Melcochita’.

En una entrevista con Trome, Monserrat aseguró que mantiene diferencias no solo con Susan, sino también con otros hijos del comediante. Asimismo, lanzó comentarios sobre la vida sentimental de Susan y cuestionó la actitud de otro de los hijos de ‘Melcochita’.

“A ellos hace muchos años los tengo bloqueados porque son tóxicos y lo único que quieren es indisponer. Por eso, ella está sola, ni marido tiene, y el otro, pues, le encanta rajar y luego hacer como el que no hizo nada”, comentó.

¿CÓMO ES SU RELACIÓN CON HEYDI AMADO?

Aunque semanas atrás intercambiaron calificativos en televisión nacional, Monserrat Seminario aseguró que hizo las paces con Heydi Amado y que ambas dejaron atrás sus diferencias. “Nosotras ya zanjamos todos los problemas y lo único que deseamos es paz y tranquilidad”, afirmó.