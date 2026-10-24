Recordado actor de Rebelde se pronuncia tras ser operado por tercera vez: “Me desconectaré unos días”

El actor mexicano Alfonso Herrera, recordado por su participación en la telenovela Rebelde, se pronunció sobre su estado de salud luego de generar preocupación entre sus seguidores al difundirse unas fotografías donde se le ve en el hospital.

A través de sus redes sociales, el artista confirmó que el procedimiento médico al que fue sometido culminó con éxito y anunció que se tomará unos días de descanso para enfocarse plenamente en su proceso de recuperación. Durante su comunicado, Herrera agradeció los mensajes de afecto recibidos y el cuidado brindado por los especialistas que lo atendieron, indicando que permanecerá distanciado temporalmente de sus actividades habituales para seguir las recomendaciones médicas.

La actualización sobre su estado fue compartida en sus plataformas digitales junto a un carrusel de imágenes, incluyendo su paso en el hospital, acompañado de un mensaje dedicado al mes de octubre. "Gracias a todos por sus mensajes. Todo salió muy bien. Me desconectaré unos días para enfocarme en mi recuperación. Gracias al equipo médico por sus cuidados (...) Octubre nunca cambies vales 1000", escribió.

Antecedentes y origen de la preocupación sobre su salud

La alarma entre sus seguidores inició el pasado 13 de octubre, fecha en la que el actor difundió una fotografía a través de sus historias de Instagram donde posaba sonriente sobre una cama de hospital, vistiendo una bata institucional y con equipo médico instalado en una de sus extremidades inferiores. En aquella oportunidad, no especificó las razones ni donde fue atendido, lo que dio pie a diversas interrogantes por parte de los usuarios en redes sociales, pero se trata de la tercera cirugía a la que es sometido.

La reciente atención médica reactivó además las consultas sobre sus antecedentes clínicos pasados. En septiembre de 2025, durante una entrevista concedida al programa "Venga la Alegría", Herrera reveló que sufrió una lesión de ligamento cruzado aproximadamente diez años atrás, motivo por la cual los cirujanos lo intervinieron quirúrgicamente tanto el ligamento como los meniscos, derivando en una etapa de rehabilitación física que calificó como prolongada y exigente.