Daddy Yankee y el chef Jaime Pesaque lanzan restaurante peruano en Manhattan

El artista contó que la idea nació durante un viaje a Perú junto al chef Jaime Pesaque, en el que ambos probaron diversos platos de la gastronomía nacional.

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee anunció la próxima inauguración de CHOLAPINK, un restaurante inspirado en la gastronomía peruana que estará ubicado en SoHo, Manhattan, en Nueva York.

El proyecto fue desarrollado junto al reconocido chef peruano Jaime Pesaque y busca llevar los sabores de la comida callejera del Perú al público estadounidense. La noticia fue dada a conocer mediante una publicación en redes sociales, donde el artista dio a conocer los detalles de cómo ocurrió la idea.

“Todo comenzó con un viaje a Perú junto a mi socio, el chef Jaime Pesaque. Nos tiramos a la calle a probar de todo... anticuchos, arroz chaufa, ceviche, raspadillos y cuanta delicia nos encontrábamos por el camino. ¡Aquello fue una experiencia de otro nivel!”, relató

¿QUÉ OFRECERÁ EL RESTAURANTE?

El establecimiento tendrá un formato fast casual, una modalidad que combina la rapidez del servicio con una experiencia gastronómica. “¿Y si llevamos toda esta riqueza de sabores a Nueva York, con un concepto urbano, auténtico y a precios accesibles para todo el mundo?”, expresó.

Con la experiencia culinaria de Jaime Pesaque, chef peruano reconocido por su trabajo en el sector gastronómico. Ambos buscan acercar preparaciones tradicionales peruanas al público neoyorquino mediante una propuesta adaptada al ritmo de la ciudad.

INVITA A SUS SEGUIDORES A CONOCER CHOLAPINK

Por otro lado, la apertura oficial de CHOLAPINK está prevista para el miércoles 28 de octubre de 2026, donde el artista invitó a sus amigos más cercanos a visitar el establecimiento antes de su apertura oficial.