Tabata Suárez se derrite de amor por Mario Irivarren: “Lo admiro y babeo por él”

La pareja del chico reality le dedicó un cariñoso mensaje en sus redes sociales y expresó su admiración por él.

Luego de que Mario Irivarren confirmara su relación con Tabata Suárez, la joven compartió una publicación en redes sociales en la que expresó su cariño y admiración por el integrante de reality, conocido como la 'calavera coqueta'.

A través de un reel publicado en su cuenta de Instagram, Tabata utilizó la canción '¿Quién es ese hombre?' para acompañar un mensaje dedicado a su pareja: “Estoy tan orgullosa de mi chico, es lindo verlo crecer tanto y tener alma de ganador. Lo admiro y babeo por él”.

¿QUÉ RESPONDIÓ MARIO IRIVARREN?

Aunque muchos cibernautas esperaban la respuesta de Mario Irivarren, el chico reality decidió no responder a la publicación de Tabata Suárez, caso contrario difundió la imagen de un evento musical al cual ambos se hicieron presente.

Cabe recordar que el conductor del podcast 'La Manada Galáctica' inició este romance después de su ruptura con Onelia Molina. Actualmente, Mario y Tabata llevan un mes de relación, tiempo en el que ya le entregó un anillo. ¿Será que llegarán al matrimonio?