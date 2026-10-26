Chris Brown, expareja de Rihanna, recibe ocho meses de prisión suspendida por pelea en Londres

La sentencia se dictó el lunes 26 de octubre, luego de que el artista se declarara culpable de un delito relacionado con el altercado.

El cantante estadounidense Chris Brown fue condenado a ocho meses de prisión suspendida durante un año por un caso de agresión ocurrido en una discoteca de Londres en febrero de 2023. La sentencia se dictó el lunes 26 de octubre, luego de que el artista se declarara culpable de un delito relacionado con el altercado.

Durante la audiencia, el tribunal revisó imágenes de seguridad que mostraban al músico golpeando con una botella al productor musical Abraham Diaw. Según lo expuesto en el proceso, dos de los impactos alcanzaron la cabeza de la víctima y otro, el hombro.

El juez Tony Baumgartner calificó la agresión de peligrosa y señaló que la fama y el éxito profesional no justifican un trato especial ante la justicia. También explicó que tomó en cuenta la declaración de culpabilidad de Brown, el cumplimiento de las condiciones de su libertad bajo fianza y el impacto que el encarcelamiento tendría en sus hijos.

CONDENA SUSPENDIDA

La condena quedó suspendida por 12 meses, por lo que el cantante no ingresará en prisión por este caso si cumple las condiciones establecidas y no incurre en nuevos delitos durante ese periodo. Su entrenador vocal, Omololu Akinlolu, también fue condenado a cuatro meses de prisión suspendida por su participación en el incidente.

El caso se remonta a febrero de 2023, cuando Diaw resultó herido en el club nocturno Tape, en el exclusivo barrio londinense de Mayfair. Brown fue detenido en mayo de 2025, cuando regresó al Reino Unido para realizar una presentación, y posteriormente obtuvo la libertad bajo fianza.