Magaly Medina y Paolo Guerrero se encontraron en Acho, pero evitaron interactuar

Magaly Medina y Paolo Guerrero coincidieron el último domingo en la Plaza de Acho, durante una jornada taurina que reunió a diversas figuras y asistentes. Pese a encontrarse a corta distancia, ambos continuaron con sus actividades sin establecer contacto.

Las imágenes del encuentro fueron difundidas por la página Instarándula, que mostró la presencia de la periodista y el delantero en el tradicional coso limeño. La escena despertó interés debido a los desacuerdos públicos que han protagonizado durante varios años.

Foto: Instagram de Instarándula

Una coincidencia que llamó la atención

Medina suele asistir a eventos taurinos en Acho. En esta ocasión, sin embargo, compartió el mismo espacio con Guerrero, cuya presencia en el recinto generó comentarios entre los espectadores que se encontraban en las tribunas.

Por su parte, el exintegrante de la selección peruana recibió muestras de reconocimiento durante su recorrido por el lugar. Varios asistentes lo saludaron e intentaron acercarse para verlo de cerca, mientras el futbolista correspondió a algunos de estos gestos.