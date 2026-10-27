Xiomy Kanashiro le dedica mensaje a Farfán por su cumpleaños: “Te reamo, siempre estaré para ti”

La ‘chinita’ compartió una publicación en redes sociales para celebrar los 42 años del exfutbolista.

El lunes 26 de octubre, Jefferson Farfán cumplió 42 años y recibió mensajes de cariño de sus familiares y amigos. Su pareja, Xiomy Kanashiro, también se sumó a los saludos con una emotiva dedicatoria para el exjugador, con quien está próxima a cumplir dos años de relación.

La popular ‘chinita’ publicó en sus redes sociales una fotografía junto al exfutbolista de Alianza Lima y le agradeció por los momentos compartidos. Además, expresó su deseo de que continúe cumpliendo sus sueños y le prometió estar siempre a su lado.

“Feliz cumpleaños al hombre que hace mis días más felices. Gracias por tantos momentos inolvidables, por cada sonrisa y por cada aventura juntos. Que Dios te bendiga y te permita seguir cumpliendo todos tus sueños. Siempre estaré ahí para ti. ¡Te reamo!”, escribió.

¿CÓMO ES LA RELACIÓN DE JEFFERSON FARFÁN CON LA FAMILIA DE XIOMY KANASHIRO?

A casi dos años del inicio de su romance, Jefferson Farfán conversó con la familia de Xiomy Kanashiro sobre sus intenciones con ella. La madre de la bailarina valoró que el exjugador se tomara el tiempo de visitar su casa y hablar sobre la relación que mantiene con su hija.