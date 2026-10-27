Maluma ilusiona a sus fans peruanos con un posible regreso al país: “Loco por volver a Perú”

El cantante colombiano Maluma despertó la ilusión de sus seguidores peruanos tras compartir una fotografía en sus redes sociales acompañada del mensaje “Loco x volver a Perú”. La publicación generó expectativa entre sus fanáticos, quienes esperan volver a verlo sobre los escenarios nacionales después de varios años de ausencia.

La imagen muestra una esquina con un letrero que dice “Calle 55, Perú”, ubicada en el barrio Boston, en Medellín, Colombia. Según la cadena Telemedellín, el nombre de esta vía responde a una antigua costumbre de la ciudad de bautizar algunos de sus corredores y bulevares con nombres de países latinoamericanos a comienzos del siglo XX.

El artista ya confirmó en su página oficial la gira “Loco x Volver”, que lleva el mismo nombre de su reciente álbum y cuyo recorrido está previsto para 2027 y 2028. Sin embargo, hasta el momento no se han anunciado las ciudades que formarán parte de esta nueva etapa musical ni las fechas de sus presentaciones, por lo que la posibilidad de un concierto en Perú aún está por confirmarse.

SU ÚLTIMA VISITA A LIMA

La última presentación oficial de Maluma en Lima se realizó el 23 de septiembre de 2022, en La Pelouse del Jockey Club del Perú, como parte de su gira “Papi Juancho Maluma World Tour 2022”. Posteriormente, el cantante realizó el “Don Juan Tour” en 2024 y culminó el “+Pretty +Dirty World Tour” el 23 de agosto de 2025, en San Salvador. Ahora, su reciente mensaje mantiene viva la expectativa de sus seguidores peruanos ante un eventual regreso al país.