Fallece Eric Bauza, la voz de Bugs Bunny y el Pato Lucas, a los 46 años

La noticia fue comunicada por su familia a través de Instagram, donde destacó su trayectoria como actor de doblaje.

El actor de doblaje canadiense Eric Bauza, reconocido por interpretar a emblemáticos personajes de Looney Tunes, falleció a los 46 años debido a una enfermedad cardiovascular hipertensiva, según informó Variety, que citó registros médicos del forense de Los Ángeles.

La noticia fue comunicada por su familia a través de Instagram, donde destacó su trayectoria como actor de doblaje galardonado con un premio Emmy y su participación en la interpretación de personajes animados muy conocidos.

A lo largo de su carrera, Bauza prestó su voz a Bugs Bunny, el Pato Lucas, Piolín, Porky, Elmer Gruñón, el gallo Claudio y el Correcaminos, entre otros personajes. Su trabajo lo convirtió en una figura reconocida dentro de la industria de la animación.

NOMINACIONES

El artista recibió varias nominaciones a los premios Daytime Emmy por sus participaciones en producciones como Looney Tunes Cartoons, Muppet Babies y The Adventures of Puss in Boots. También obtuvo premios Emmy por su trabajo en Teen Titans Go!, Bugs Bunny Builders y Looney Tunes Cartoons.

Al momento de su fallecimiento, Bauza participaba en la etapa de preproducción de Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical, donde interpretaba al Pato Lucas, y de The Dragon Masters, producción en la que daba voz al Shogun King. Su trayectoria deja una amplia contribución al doblaje y a la animación, especialmente por dar vida a personajes clásicos que han acompañado a distintas generaciones.