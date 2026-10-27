Demi Lovato es hospitalizada tras sufrir una posible reacción alérgica

La cantante compartió una fotografía en la que aparecía con una vía intravenosa en el brazo y una pulsera hospitalaria.

La cantante estadounidense Demi Lovato acudió a un hospital tras experimentar una posible reacción alérgica, según informó a través de sus historias de Instagram. Horas después, la artista tranquilizó a sus seguidores al confirmar que se encontraba bien.

Lovato compartió una fotografía en la que aparecía con una vía intravenosa en el brazo y una pulsera hospitalaria. En tono de broma, escribió que podría ser alérgica al maracuyá o al sushi, aunque no confirmó cuál de estos alimentos habría provocado la reacción.

De acuerdo con el medio estadounidense TMZ, la intérprete recibió el alta poco después de ingresar para ser evaluada y sus síntomas disminuyeron rápidamente. La cantante no precisó qué molestias presentó ni ofreció más detalles sobre lo ocurrido.

CANCELACIÓN DE CONCIERTOS

El episodio se produce meses después de que Lovato anunciara la cancelación de cinco conciertos de su gira It's Not That Deep, previstos en Nashville, Atlanta, Las Vegas, Denver y Charlotte, para priorizar su salud y dedicar más tiempo al descanso y los ensayos.

En aquel momento, la artista explicó que necesitaba reducir el ritmo de trabajo para afrontar las presentaciones en mejores condiciones. Hasta el momento, Lovato no ha confirmado la causa de la posible reacción alérgica.