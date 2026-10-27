Jaime Bayly sorprende al contar que gana el doble en YouTube que en televisión

Jaime Bayly sorprendió al hablar sobre la rentabilidad de su canal de YouTube durante una entrevista con Nacho Álvarez. El escritor explicó que sus publicaciones en internet se han convertido en una fuente importante de ingresos, por encima de lo que obtiene en la televisión abierta.

YouTube supera sus ganancias en la televisión

Al comparar ambas actividades, Bayly señaló que el dinero que recibe por sus contenidos digitales equivale aproximadamente al doble de su sueldo en televisión. La revelación puso de manifiesto el beneficio económico que representa para él mantener su propio espacio en la plataforma.

Pese a la curiosidad por conocer el monto, el periodista decidió no compartir cifras concretas. Durante la entrevista, explicó que prefiere mantener sus finanzas en privado y recordó una enseñanza que recibió de su madre: “Mi mamá me enseñó que hablar de dinero en público no es de buen gusto”.

Además, Bayly reconoció que los ingresos que obtiene mediante YouTube son mayores de lo que considera merecer. Aunque no detalló cuánto gana ni brindó cifras sobre las visualizaciones de su canal, sus declaraciones evidenciaron la importancia que ha adquirido su proyecto digital frente a su trabajo en los medios tradicionales.