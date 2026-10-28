Antonio Pavón bendice a Joaquín Ramírez por su relación con Sheyla Rojas: “Bienvenido a la familia”

Tras conocerse que Sheyla Rojas habría iniciado una relación con Joaquín Ramírez, el padre del hijo de la ex chica reality, Antonio Pavón, se pronunció sobre el romance de la madre de su pequeño y le envió un mensaje al exgobernador de Cajamarca.

Durante su participación en el podcast “Sin más que decir”, el español reveló que aún no conoce a la exautoridad regional; sin embargo, espera que el encuentro entre ambos, que se dará en los próximos días, sea fructífero para todos.

“Yo, encantado. Todavía no tengo el gusto de conocerlo, pero me gustaría aprovechar este viaje para conocer a Joaquín. ¡Bienvenido a la familia!”, comentó el torero, dejando en claro que no tiene problemas en juntarse con la pareja de la madre de su hijo.

RECUERDA SU RELACIÓN CON SIR WINSTON

Antonio Pavón fue consultado sobre la relación que tenía con Sir Winston, expareja de Sheyla Rojas, y no dudó en llenar de elogios al mexicano: “Tenemos una bonita relación porque, la verdad, es una buena persona y, después de todo, tenemos una buena relación con Antoñito y toda la familia”.