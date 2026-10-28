¡Mr. Worldwide regresa! Conoce cuánto cuestan las entradas para Pitbull en Lima

Las entradas para Pitbull tendrán precios desde S/ 170 en preventa y estarán disponibles a través de Teleticket.

El Martes 9 de febrero de 2027 regresa a Lima el cantante estadounidense Pitbull, conocido mundialmente como Mr. Worldwide para ofrecer un concierto en el Multiespacio Costa 21, ubicado en el distrito de San Miguel.

La preventa de entradas se realizará el martes 3 y miércoles 4 de noviembre de 2026 a través de Teleticket. Durante esta etapa, los asistentes podrán acceder a un descuento de hasta el 15 % con tarjetas Interbank, según la información difundida sobre el evento.

PITBULL EN LIMA 2027: ¿CUÁNDO Y DÓNDE SERÁ EL CONCIERTO?

El artista llegará con un repertorio que incluye canciones como Give Me Everything, Timber, Rain Over Me e I Know You Want Me (Calle Ocho), temas que lo consolidaron en la escena internacional. Su presentación reunirá éxitos de la música urbana y el pop, en un espectáculo dirigido a sus seguidores peruanos.

Por otro lado, los precios anunciados varían según la ubicación y la modalidad elegida. La tarifa de preventa contempla zonas VIP, General y opciones de box, mientras que los precios regulares serán más elevados.

PRECIOS DE LAS ENTRADAS PARA PITBULL

Precios de preventa Interbank

VIP: S/ 290

General: S/ 170

Box individual: S/ 390

Box para 10 personas: S/ 3.900

Precios regulares

VIP: S/ 334

General: S/ 197

Box individual: S/ 450

Box para 10 personas: S/ 4.500