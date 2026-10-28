¡Regresó la nostalgia! Selena Gomez y Demi Lovato recuerdan su icónica película de Disney

La producción rinde homenaje a Programa de protección para princesas, la película de Disney Channel que ambas protagonizaron en 2009.

Selena Gomez y Demi Lovato sorprendieron a sus seguidores al reunirse en una nueva campaña de Rare Beauty, la marca de maquillaje fundada por Gomez. La producción rinde homenaje a Programa de protección para princesas, la película de Disney Channel que ambas protagonizaron en 2009, y recuerda los inicios de su amistad.

Bajo el lema “Una vez princesa, siempre princesa”, Selena compartió una fotografía en la que aparece con un vestido turquesa y una tiara, mientras Demi luce un vestido amarillo con detalles florales y una corona. La imagen recrea la estética del póster original de la película, estrenada hace 17 años.

El reencuentro también incluye un video inspirado en las grabaciones espontáneas que las artistas realizaban durante su adolescencia. Lovato acompañó la publicación con referencias a la complicidad que mantienen desde sus primeros años frente a las cámaras.

La campaña, titulada Still Making Each Other Blush (“Todavía nos hacemos sonrojar”), promociona el set de edición limitada Delena Soft Pinch Blush Bundle. El paquete incluye dos tonos de rubor líquido de Rare Beauty: Hope, asociado a Selena, y Virtue, el favorito de Demi, además de una brocha para aplicar el producto.

INFANCIA Y RECUERDOS

La producción incorpora referencias a la cultura pop de los años 2000, fotografías de la infancia de ambas y recuerdos de su participación en Barney & Friends. Con esta colaboración, las cantantes recuperan una etapa importante de sus carreras y una amistad que comenzó cuando eran niñas.