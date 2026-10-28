Luciana Fuster asume la dirección de Miss Grand Perú: ¿qué pasará con Jessica Newton?

El nombramiento marca una nueva etapa para el certamen nacional, cuya franquicia estuvo vinculada a Jessica Newton hasta octubre de 2026.

Luciana Fuster fue anunciada como la nueva directora de Miss Grand Perú, según una publicación difundida por las plataformas oficiales de Miss Grand International y compartida por la propia modelo en sus redes sociales. El nombramiento marca una nueva etapa para el certamen nacional, cuya franquicia estuvo vinculada a Jessica Newton hasta octubre de 2026.

Fuster cuenta con experiencia en la competencia, luego de ganar la corona de Miss Grand International en 2023 y convertirse en la representante peruana que obtuvo ese título. Ahora asumirá un nuevo rol en la organización, relacionado con la selección y preparación de las candidatas que buscarán representar al país en la competencia internacional.

La designación generó reacciones entre seguidores de los concursos de belleza, quienes comentaron el cambio de dirección y recordaron la gestión de Newton al frente de la franquicia peruana. La empresaria continúa vinculada a la Organización Miss Perú, que dirige desde 2015, según la información difundida.

JESSICA NEWTON NO SE PRONUNCIA

Hasta el momento, Newton no se ha pronunciado públicamente sobre el nombramiento ni se han precisado las razones del cambio de dirección. Tampoco se ha informado si habrá algún tipo de colaboración futura entre su organización y la nueva gestión de Miss Grand Perú.