Laura Bozzo reaparece en redes sociales tras falso anuncio de su muerte de Alfredo Adame

La polémica entre Laura Bozzo y Alfredo Adame volvió a encender las redes sociales luego de que el actor mexicano publicara un mensaje anunciando el supuesto fallecimiento de la presentadora peruana, quien había sido hospitalizada por complicaciones de salud. Sin embargo, la información fue desmentida por su entorno y, posteriormente, Bozzo reapareció en un video junto a su hija Alejandra de la Fuente, poniendo fin a las especulaciones sobre su muerte.

La controversia surgió después de que Adame compartiera en Instagram una publicación de despedida en la que destacaba la trayectoria televisiva de Bozzo. “Hoy se apaga la voz de una mujer única, fuerte, valiente y auténtica”, escribió el actor, pese a que no existía una confirmación oficial de su fallecimiento. La publicación fue eliminada tras los primeros desmentidos, aunque el episodio generó numerosas reacciones debido al delicado estado de salud que atravesaba la conductora.

Laura Bozzo reaparece junto a su hija y desmiente rumores

Ante la difusión de la falsa noticia, Aarón Guerrero, asistente de Laura Bozzo, emitió un comunicado en el que rechazó categóricamente la información y pidió responsabilidad al compartir noticias relacionadas con la salud de la presentadora. Su hija, Alejandra de la Fuente, también difundió el pronunciamiento y, al día siguiente, publicó un video en sus historias de Instagram en el que aparece junto a su madre. Ambas lucen lentes oscuros y envían besos a la cámara, en una aparición que llamó la atención de sus seguidores.

La preocupación por la salud de Bozzo había aumentado semanas atrás, cuando fue internada de emergencia en Acapulco, México, debido a complicaciones relacionadas con una úlcera. Según reportes de medios mexicanos, posteriormente fue trasladada a Ciudad de México para recibir atención especializada. En medio de esta situación, Adame volvió a generar controversia al publicar otro mensaje sobre la presentadora: “De última hora, no la dejaron entrar al cielo y la regresaron”.

Alfredo Adame revela quién le informó sobre la supuesta muerte

Durante su participación en el podcast Chisme al Chile, Alfredo Adame explicó que recibió un mensaje de WhatsApp a las cinco de la mañana de una persona a la que identificó como cercana a Laura Bozzo. “Me dice: ‘Alfredo, la señora Laura falleció’”, relató el actor, quien aseguró que creyó en la información debido a los reportes que había recibido previamente sobre su hospitalización. También afirmó que ambos habían retomado su amistad tras años de enfrentamientos públicos y que mantenían comunicación frecuente. Según su versión, minutos después de publicar la despedida comenzó a recibir mensajes que desmentían el supuesto fallecimiento, por lo que retiró la publicación y sostuvo que no había actuado con mala intención.