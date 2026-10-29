De los salones de París a la pantalla del celular: la historia de las mesas de ruleta

La ruleta lleva más de dos siglos produciendo ese mismo ruido y, en los últimos años, encontró un escenario que nadie en el París del siglo XVIII habría imaginado.

Hay sonidos que no necesitan presentación. El de una bolita blanca que rebota entre separadores metálicos hasta quedarse quieta en una casilla es uno de ellos. La ruleta lleva más de dos siglos produciendo ese mismo ruido y, en los últimos años, encontró un escenario que nadie en el París del siglo XVIII habría imaginado: transmisiones en alta definición, con crupieres de carne y hueso, que se siguen desde un celular en Lima, Arequipa o Iquitos.

Ese salto tecnológico no borró su pasado. Al contrario, lo dejó más a la vista. La ruleta casino que hoy se emite en vivo desde un estudio conserva la distribución de números, los colores y buena parte del vocabulario que se fijaron en Europa hace casi 200 años. Operadores como Betsson ofrecen mesas en vivo con un diseño que cualquier visitante de Montecarlo en 1900 reconocería de inmediato. Detrás de ese tapete verde hay matemáticos, empresarios astutos y alguna leyenda que conviene separar de los hechos.

¿Quién inventó realmente la ruleta?

La versión más repetida apunta a Blaise Pascal, que hacia mediados del siglo XVII habría dado con una rueda giratoria mientras intentaba construir una máquina de movimiento perpetuo. Es un relato atractivo, pero los historiadores lo toman con pinzas: ningún documento vincula directamente a Pascal con la ruleta tal como la conocemos.

Lo que sí está documentado es que la ruleta es hija de varios juegos. En Italia se jugaba el biribi, una especie de lotería con tablero; en Inglaterra circulaban ruedas como el Roly-Poly y el E.O. (por "even-odd", par e impar), que en el siglo XVIII ya combinaban un disco giratorio con apuestas a resultados simples. Francia hizo la síntesis. Una de las primeras descripciones detalladas aparece en una novela de Jacques Lablée publicada en 1796, que retrata la ruleta del Palais-Royal de París con sus casillas rojas y negras y, ojo, con dos ceros.

Era el mismo París que poco antes había visto estrenar las comedias de Beaumarchais. Una de ellas, "Las bodas de Fígaro", volvió a subir a escena en Lima este año y sirve como postal de aquel ambiente de salones, intrigas y entretenimiento aristocrático en el que la ruleta empezó a ganar fama.

¿Por qué un solo cero cambió la historia de la mesa?

Las primeras ruedas francesas reservaban dos casillas para la banca: el cero y el doble cero. El giro llegó en 1843, cuando los hermanos François y Louis Blanc abrieron un casino en Bad Homburg, cerca de Fráncfort. Para diferenciarse de la competencia, eliminaron el doble cero. Con 37 casillas en lugar de 38, la ventaja de la casa bajaba de 5,26 % a 2,7 %, casi la mitad, y la jugada resultó comercialmente brillante.

Cuando Alemania prohibió los casinos a inicios de la década de 1870, François Blanc ya tenía un pie en Mónaco, donde había tomado las riendas del casino de Montecarlo en 1863. Allí la ruleta de un solo cero se convirtió en estándar europeo y en sinónimo de lujo. De esa época viene también una curiosidad aritmética: los números del 1 al 36 suman 666, dato que bastó para que más de uno la apodara "el juego del diablo".

¿Qué cambió cuando la ruleta cruzó el Atlántico?

En Estados Unidos la historia tomó otro rumbo. La ruleta llegó a Nueva Orleans a comienzos del siglo XIX y desde allí se expandió por los barcos de vapor del Mississippi y los salones del oeste. Los operadores estadounidenses mantuvieron el doble cero, e incluso circularon ruedas con una tercera casilla para la banca, marcada con un águila.

La mesa también se transformó: el tapete se simplificó y se adoptaron fichas de un color distinto para cada jugador, una solución práctica para mesas concurridas que todavía se mantiene. La versión europea, en cambio, se aferró al francés. De "rouge", "noir", "pair" e "impair" vienen el rojo y negro, el par e impar del mundo hispano, y palabras como pleno o caballo siguen describiendo las jugadas sobre el paño.

¿Qué historias convirtieron a la ruleta en leyenda?

Joseph Jagger, un ingeniero textil de Yorkshire, llegó a Montecarlo en 1873 con una sospecha de oficio: ninguna máquina es perfecta. Puso a varios ayudantes a anotar resultados durante días y detectó una rueda cuyo desgaste favorecía ciertos números. Desde entonces, rotar y revisar las ruedas se volvió norma en toda la industria.

Cuarenta años después, el 18 de agosto de 1913, una mesa del mismo casino dejó una lección de probabilidad que todavía se cita en las aulas: el negro salió 26 veces seguidas. Muchos jugadores cargaron sus fichas al rojo convencidos de que "le tocaba", y perdieron. El episodio dio nombre a la llamada falacia de Montecarlo, el error de creer que los resultados anteriores influyen en los siguientes. Cada giro es independiente; la rueda no tiene memoria.

¿Cómo pasó la mesa del tapete a la transmisión en vivo?

Primero llegaron las ruletas electrónicas, con terminales individuales alrededor de una rueda automática. A mediados de los noventa aparecieron las versiones por internet, con gráficos sencillos y un generador de números aleatorios en lugar de la bola. El cambio de fondo vino con los estudios de casino en vivo: varias cámaras, crupieres reales y sensores que registran el número ganador mientras la bola rueda en tiempo real.

En el Perú, esa evolución convive con un marco formal. La Ley 31557, vigente desde 2024, puso bajo la supervisión del Mincetur los juegos a distancia, incluidos los de casino en vivo, que deben pasar por un proceso de homologación antes de operar. Solo en el primer mes de vigencia de la norma se presentaron 184 solicitudes de homologación de plataformas, programas y modalidades de juego, una cifra que da una idea de toda la ingeniería que sostiene cada mesa transmitida.

¿Qué sobrevive del tapete original?

Más de 200 años después de aquella descripción del Palais-Royal, la rueda apenas ha cambiado: 37 casillas en Europa, 38 en América, el rojo y el negro alternados y el cero verde como excepción. Cambiaron las salas, los soportes y la forma de mirar, pero el objeto sigue siendo reconocible al primer vistazo.

Quizá por eso su historia se entiende mejor como una crónica de diseño y cultura popular. Pascal, real o legendario, Jagger con sus cuadernos y los hermanos Blanc con su cero solitario aportaron piezas a un mismo objeto. Ninguno consiguió lo que tampoco logra la tecnología más avanzada: que la bola obedezca. En esa incertidumbre, renovada en cada giro, sigue el encanto de una mesa con más de dos siglos encima.