Fallece Patrick Stewart, recordado por sus papeles en X-Men y Star Trek

El actor británico Patrick Stewart falleció a los 86 años en su residencia de Los Ángeles, Estados Unidos, acompañado por su esposa, Sunny Ozell, y sus familiares. La noticia fue comunicada este jueves a través de sus redes sociales oficiales. Según el mensaje, el intérprete atravesó un breve proceso de enfermedad tras ser diagnosticado con alzhéimer y demencia con cuerpos de Lewy.

Stewart alcanzó reconocimiento internacional por interpretar al profesor Charles Xavier en la saga X-Men y al capitán Jean-Luc Picard en la franquicia Star Trek. Su trayectoria artística se extendió por más de seis décadas y abarcó el cine, la televisión y el teatro.

Nacido el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Yorkshire, Inglaterra, inició su carrera teatral a finales de la década de 1950 y se incorporó a la Royal Shakespeare Company en 1966. Posteriormente, participó en producciones cinematográficas como Excalibur (1981) y Dune (1984), antes de consolidarse como una figura reconocida de la ciencia ficción con Star Trek: The Next Generation, estrenada en 1987.

En la saga X-Men, Stewart debutó como Charles Xavier en la película de 2000 y retomó el personaje en distintas entregas, entre ellas Logan (2017) y Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022). También está prevista su participación póstuma en Avengers: Doomsday, cuyo estreno se anunció para diciembre de 2026.

A lo largo de su carrera recibió un premio Grammy en 1996 por su trabajo como narrador en Peter and the Wolf, dos premios Laurence Olivier y diversas nominaciones a los Emmy y Globos de Oro. En 2010 fue nombrado caballero por la reina Isabel II por sus servicios a la interpretación dramática.

CONDOLENCIAS

Tras conocerse su fallecimiento, Marvel Studios expresó sus condolencias y destacó la interpretación de Stewart como el profesor Xavier, personaje al que dio vida durante varias generaciones de seguidores. El estudio también envió un mensaje de apoyo a su esposa, sus hijos, amigos y admiradores.