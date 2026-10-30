Suhaila Jad expone presuntas infidelidades de André Carrillo y descarta reconciliación

La modelo publicó un extenso mensaje en Instagram en el que relató presuntos episodios de infidelidad durante su relación con el futbolista.

Suhaila Jad, esposa del futbolista André Carrillo, publicó un extenso comunicado en sus redes sociales en el que relató diversas experiencias que habría vivido durante su relación con el deportista, donde resaltan presuntas infidelidades.

Asimismo, recordó episodios que, según su versión, estuvieron marcados por engaños y situaciones que afectaron su relación familiar, donde incluso otras mujeres que habrían estado involucradas.

SUHAILA JAD RELATA PRESUNTAS INFIDELIDADES

En su comunicado, señaló que habría descubierto que el futbolista ingresó a otras mujeres a su vivienda, mientras ella se encontraba en casa. "No te perdono que, cuando descubrí que metiste a otras mujeres en el hogar de mis hijos haciendo cómplices a nuestras empleadas mientras yo estaba sola y destruida en casa", expresó.

Asimismo, Jad manifestó que los conflictos durante la relación también habrían afectado momentos importantes de su vida familiar, incluidos los nacimientos de sus hijos.

HABLA DEL DAÑO A SUS HIJOS Y DESCARTA RECONCILIACIÓN

La modelo recordó una situación relacionada con una madre de familia del colegio de sus hijos, con quien Carrillo presuntamente habría intercambiado mensajes a sus espaldas. "No te perdono que permitieras que una madre de la escuela de mis hijos, con la que te escribías mensajes a mis espaldas, nos invitara a mi hijo y a mí a un cumpleaños", señaló.

Por otro lado, aseguró que no le desea ningún mal al deportista, pero reiteró que no puede perdonar lo que, según su relato, ocurrió durante su relación. "Pero yo no perdono a quien libremente decidió destruirme", concluyó.