Esposa de Hernán Barcos denuncia amenazas contra su vida y local comercial

Giuli Cunha, esposa del atacante argentino Hernán Barcos, hizo público a través de redes sociales, amenazas en su contra tras el partido disputado entre Sporting Cristal y Alianza Lima en el Estadio Alberto Gallardo.

De acuerdo con sus publicaciones compartidas, los textos amenazantes a los que calificó de "violentos", incluían advertencias directas contra su integridad física y la seguridad de su establecimiento comercial, luego de haber celebrado la victoria del conjunto rimense por 3-2 sobre el cuadro blanquiazul.

Contenido de mensajes y contexto deportivo

Entre los mensajes que la esposa del futbolista difundió en sus plataformas digitales figuran frases dirigidas de forma explícita a amedrentarla, como "No andes sola, porque te vas a ir para el piso" y "Cuida tu local, que te vamos a reventar". La difusión de estas advertencias ocurrió poco tiempo después de que la empresaria manifestara públicamente su festejo por el resultado del cotejo disputado en el recinto de San Martín de Porres.

Controversia con Ana Paula Consorte

Las denuncias se dan además en medio de un cruce mediático generado por Ana Paula Consorte, pareja de Paolo Guerrero, quien publicó un mensaje hacia Barcos en Instagram. En la publicación, Consorte cuestionó una presunta conducta de Cunha en las tribunas del estadio, señalando "Con mucho respeto y abiertamente, sin necesidad de enviar un DM, hazme un favor: pregúntale a tu mujer por qué está mandándole besos a Paolo en el estadio".

En el mismo pronunciamiento, la modelo brasileña puso en duda que el gesto de la esposa de Barcos formara parte de los festejos por los goles anotados durante el encuentro deportivo. "¿Es su forma de celebrar tu gol? ¿Mandándole besos a otro? Realmente no lo entendí", añadió Consorte en la red social, generando diversas reacciones entre los usuarios y seguidores de ambos futbolistas.