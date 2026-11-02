Samantha Batallanos elogia el cambio de imagen de César Acuña: “Está perfecto”

La modelo aseguró que el político luce más joven gracias a los cambios que se realizó.

Samantha Batallanos elogió la renovada apariencia del líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, quien reapareció públicamente con un cambio de imagen, sorprendiendo a más de una persona en las redes sociales.

La modelo expresó su agrado por los resultados y le brindó algunas recomendaciones para cuidar su apariencia. Además, le aconsejó al excandidato presidencial no volver a ingresar al quirófano.

“Me gusta cómo ha quedado, quedó lindo. Solo le falta alguien que le cocine sano, una instructora de pilates, gimnasio, una chica fit que le ayude a hacer boxeo. Es lo único que le falta. Lo veo joven, le quedó muy bien lo que se hizo. Ya no se debe hacer nada más, está perfecto. Incluso, se ha aclarado el cabello. Me gusta”, comentó.

EL CAMBIO ESTÉTICO DE CÉSAR ACUÑA

Durante su visita a España, donde participó en un encuentro institucional con representantes de la Fundación Real Madrid, César Acuña fue captado con una apariencia renovada. Su cambio de imagen generó comentarios de diversas figuras de la farándula local. ¿Qué te parece el cambio de imagen del político?