Luciana Fuster responde a críticas por asumir la dirección del Miss Grand Perú y anuncia comunicado

La modelo se pronunció tras asumir la dirección del Miss Grand Perú, luego de que Jessica Newton dejara de representar a la franquicia internacional.

Luciana Fuster se pronunció tras asumir la dirección del Miss Grand Perú, luego de que Jessica Newton dejara de representar a la franquicia internacional. La exMiss Grand International 2023 negó haber buscado ocupar el lugar de la empresaria y aseguró que recibió la propuesta directamente de la organización Miss Grand International (MGI), mientras se encontraba en Tailandia.

En declaraciones a Magaly TV, La Firme, Fuster explicó que la oportunidad surgió durante su participación en el certamen internacional y que decidió aceptarla. Asimismo, confirmó que se comunicó con Newton luego de asumir el nuevo cargo, aunque no brindó mayores detalles sobre la conversación.

Al ser consultada sobre si había buscado desplazar a Newton, la modelo señaló que desconoce cómo se desarrolló la relación entre la empresaria y MGI. Reiteró que las conversaciones para asumir la dirección del Miss Grand Perú fueron directamente con la organización internacional.

COMUNICADO

Posteriormente, Fuster cuestionó en sus redes sociales la difusión de sus declaraciones, al considerar que fueron sacadas de contexto y que no se incluyeron todos sus agradecimientos. La modelo manifestó sentirse agotada por las críticas y anunció que publicará un comunicado para explicar su posición.