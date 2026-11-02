Jessica Newton se pronuncia tras cambio de dirección del Miss Grand Perú

Jessica Newton se pronunció luego de que Luciana Fuster asumiera la dirección del Miss Grand Perú. La empresaria publicó un mensaje para aclarar su posición frente a esta nueva etapa del concurso.

Newton señaló que la organización internacional estaba al tanto de su decisión desde la edición anterior. Además, explicó que prefirió esperar a que se confirmara quién tomaría las riendas del certamen antes de hacer declaraciones.

Se refirió a la nueva dirección del concurso

Tras hacerse oficial el nombramiento, Newton aseguró que se comunicó con Fuster mediante un audio para expresarle sus buenos deseos en esta nueva responsabilidad.

Por último, recordó su paso de 11 años por el certamen y resaltó algunos de los logros obtenidos por las candidatas peruanas durante ese periodo. También dedicó unas palabras de agradecimiento a las personas que la acompañaron durante su gestión.