Robbie Williams se emociona con Perú y envía mensaje: "me hicieron sentir que soy alguien"

Robbie Williams sorprendió a sus seguidores peruanos con un emotivo mensaje en redes sociales, en el que recordó uno de los momentos más especiales de su reciente visita a Lima. El intérprete de Angels destacó el cariño que recibió de cientos de fanáticos que llegaron hasta su hotel en Miraflores, luego de la inesperada cancelación de su segundo concierto en el país.

El pasado 30 de octubre, el artista británico compartió una extensa reflexión sobre su gira Britpop World Tour por Latinoamérica y dedicó palabras especiales al público peruano. “¡Voy a regresar! La historia no ha terminado”, escribió Williams, quien reconoció que la respuesta de sus admiradores lo conmovió profundamente, especialmente porque era la primera vez que se presentaba en el Perú.

Robbie Williams se emociona con sus seguidores peruanos

El exintegrante de Take That recordó que cientos de personas se congregaron frente al hotel donde se hospedaba, pese a la cancelación de su espectáculo del 24 de septiembre. Lejos de mostrarse distante, el cantante salió a encontrarse con sus admiradores y les ofreció una presentación improvisada a capela, en la que interpretó su conocido éxito Angels.

“Sé que esto puede sonar trillado o demasiado simple, pero ustedes me hicieron sentir que soy alguien. Alguien que significa algo”, confesó Robbie Williams. El artista aseguró que, aunque había vivido experiencias similares durante su carrera, esta vez logró apreciar el afecto de sus seguidores con una gratitud y una emoción diferentes.

Robbie Williams confirma concierto en Lima

Tras la cancelación de su presentación en el Arena 1 Park por disposiciones municipales relacionadas con los protocolos de evacuación, Robbie Williams confirmó su regreso a Lima para el sábado 12 de diciembre de 2026. El esperado concierto se realizará en el Estadio San Marcos, bajo el nombre Robbie Williams | The Final Show 2026, y contará con entradas adicionales disponibles a través de Ticketmaster Perú. La presentación marcará el cierre de su recorrido latinoamericano, que también incluyó países como Chile, Colombia, Argentina, Brasil y México.