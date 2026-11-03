Melissa Klug respalda la relación entre Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr.: “Los veo felices”

La ‘Blanca de Chucuito’ aseguró que ambos están disfrutando de su romance.

Tras mostrar química durante su convivencia en La Granja VIP, Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. decidieron oficializar su romance. Su relación traspasó la pantalla y ahora comparten muestras de cariño con sus seguidores.

Melissa Klug, madre de Samahara, también se pronunció sobre esta nueva etapa sentimental de su hija y expresó sus buenos deseos para la pareja. “Que hasta ahora los veo felices y espero que así siempre”, comentó.

Con esta respuesta, publicada en sus redes sociales, Melissa dejó en claro su respaldo a la relación de Samahara y Renato, quienes compartieron una fotografía en Instagram con motivo de Halloween.

RESPONDE A SUS DETRACTORES

Samahara es consciente de que su relación con el chico reality puede generar críticas. Sin embargo, decidió responder a quienes cuestionan su romance: “Me da igual lo que piense la gente, yo estoy feliz y eso es lo que me importa”.