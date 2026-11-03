Vivienne, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, se suma a sus hermanos y deja de llevar el apellido de su padre

La resolución fue aprobada el lunes 2 de noviembre por un juez del Tribunal Superior de California, en Los Ángeles.

Vivienne, hija de los actores Angelina Jolie y Brad Pitt, obtuvo la aprobación judicial para cambiar legalmente su nombre de Vivienne Marcheline Jolie-Pitt a Vivienne Marcheline Jolie. La resolución fue aprobada el lunes 2 de noviembre por un juez del Tribunal Superior de California, en Los Ángeles, según documentos revisados por Entertainment Weekly.

La joven había solicitado el cambio poco después de cumplir 18 años, en julio pasado. Con esta decisión, se convirtió en la cuarta hija de la expareja en dejar de utilizar legalmente el apellido de su padre, luego de que sus hermanos también iniciaran trámites similares.

Vivienne ya había utilizado públicamente el apellido Jolie en 2024, cuando colaboró con su madre en la producción del musical The Outsiders, ganador de un premio Tony. En el programa de la obra, su nombre figuraba únicamente como Vivienne Jolie.

OTROS DE SUS HIJOS TAMBIÉN MODIFICARON SUS APELLIDOS

Maddox, Zahara y Shiloh también modificaron legalmente sus apellidos para adoptar el de Angelina Jolie. En tanto, Knox, hermano gemelo de Vivienne, aún no habría realizado el cambio oficial, aunque, según la publicación, habría eliminado el apellido Pitt de su diploma de secundaria.