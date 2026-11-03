Hernán Barcos responde a Ana Paula Consorte tras declaraciones sobre su esposa: “Somos una familia estable”

La polémica surgió luego de que Ana Paula Consorte hablara públicamente sobre su relación con Giuli Cunha, esposa de Hernán Barcos. La brasileña aseguró que, cuando comenzó a acercarse al entorno del futbolista, recibió comentarios desfavorables sobre la pareja, situación que generó controversia.

Tras estas declaraciones, Barcos decidió pronunciarse mediante una llamada telefónica con el programa Magaly TV La Firme. En el adelanto difundido por el espacio de espectáculos, el delantero argentino respondió a los cuestionamientos y defendió la estabilidad de su hogar.

Barcos destaca la tranquilidad de su familia

Durante la comunicación, el jugador dejó un mensaje que fue interpretado como una respuesta a Consorte: “Somos una familia muy tranquila, nadie nos dice a nosotros quiénes somos, si somos buenos o malos y somos una familia estable”, expresó.

El descargo completo del futbolista será difundido en la edición de esta noche del programa de Magaly Medina. Mientras tanto, sus declaraciones reavivaron la controversia entre Ana Paula Consorte y el entorno familiar del delantero.