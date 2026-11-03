Paris Jackson exige en tribunales la transferencia de US$ 600 millones de la herencia de su padre

La artista sostiene que, a más de 17 años de la muerte del ‘Rey del Pop’, el fondo aún no ha recibido la financiación correspondiente.

Paris Jackson presentó una solicitud ante un tribunal de Los Ángeles para que se transfieran 600 millones de dólares de la herencia de su padre, Michael Jackson, al fideicomiso familiar destinado a ella y sus dos hermanos. La artista sostiene que, a más de 17 años de la muerte del ‘Rey del Pop’, el fondo aún no ha recibido la financiación correspondiente, según informó People.

En el documento judicial, presentado el 29 de octubre, Paris señala que el patrimonio del cantante ha generado miles de millones de dólares desde 2009. El fideicomiso fue creado para garantizar el bienestar económico de sus hijos: Prince, Paris y Bigi. La solicitud indica que los hermanos deberían recibir ingresos de sus participaciones y acceder progresivamente a los fondos conforme a las disposiciones establecidas.

Los abogados de Paris aseguran que la herencia cuenta con recursos suficientes para realizar una distribución parcial, tras operaciones como la venta de la participación en EMI Music Publishing, el rancho Neverland y un acuerdo con Sony. Sin embargo, la administración del patrimonio sostiene que existen asuntos legales pendientes, incluida una disputa tributaria con el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, que impiden completar la financiación.

FECHA DE EVALUACIÓN

Los representantes de la herencia negaron haber retenido pagos y afirmaron que ya se han distribuido más de 200 millones de dólares en beneficio de los hijos del cantante. Por su parte, un portavoz de Paris cuestionó la gestión de los albaceas y señaló que la artista tuvo que intervenir ante los retrasos. La solicitud será evaluada por un juez el próximo 4 de diciembre.