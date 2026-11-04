Papa León XIV en Perú: Susana Baca, Tania Libertad y Lita Pezo cantarán durante su visita

Las cantantes peruanas Susana Baca, Lita Pezo y Tania Libertad ofrecerán presentaciones musicales durante la visita apostólica del papa León XIV al Perú, prevista entre el 11 y el 16 de noviembre de 2026.

Las artistas participarán en diversas actividades religiosas y ceremoniales que se desarrollarán en las localidades de Lima, Pucallpa y Zaña, en la región Lambayeque, en el marco de la gira pastoral del pontífice, quien mantiene una vinculación estrecha con el país tras haber ejercido como obispo de Chiclayo y cumplido más de dos décadas de labor pastoral en territorio nacional.

Presentación de cantantes

Por un lado, la cantante afroperuana Susana Baca, de 82 años, exministra de Cultura y ganadora de tres premios Grammy Latino, confirmó su actuación musical en la capital, donde manifestó a través de sus redes sociales que saldrá a cantar con el corazón elevado a Dios para transmitir la fuerza y las esencias de la población peruana.

Asimismo, Tania Libertad, de 74 años y originaria de Zaña, encabezará la intervención musical en su ciudad natal durante la clausura del año jubilar en honor a Santo Toribio de Mogrovejo, espacio donde interpretará el Ave María de Franz Schubert.

Lita Pezo se pronuncia

Por su parte, Lita Pezo, de 27 años y natural de Iquitos, participará en la misa que el santo padre celebrará el domingo 15 de noviembre en Pucallpa, región Ucayali, tras recibir la invitación directa de una autoridad del Vicariato Apostólico de dicha jurisdicción, según declaró a Latina.