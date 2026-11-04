¿Volverá Johnny Depp como Jack Sparrow? El actor revela qué condición debe cumplirse

El actor reveló la condición que podría abrirle las puertas a una sexta entrega.

El actor Johnny Depp se mostró dispuesto a volver a interpretar al capitán Jack Sparrow en una sexta película de Piratas del Caribe, siempre que la historia permita darle un cierre adecuado a la saga.

En declaraciones a Entertainment Tonight, el intérprete señaló que su interés sería contribuir a un final que esté a la altura de la franquicia. “Si todo se hace como corresponde para cerrar la saga de Piratas del Caribe, sinceramente, lo único que quiero es ayudar a darle un buen final”, afirmó.

Depp también expresó su disposición a trabajar nuevamente con el productor Jerry Bruckheimer, con quien mantiene una estrecha relación. En agosto, Bruckheimer confirmó que conversaba con el actor sobre una posible nueva entrega y que se estaba trabajando en un guion junto a Ted Elliott, uno de los escritores habituales de la saga.

¿NUEVO PROTAGONISTA?

Sin embargo, fuentes cercanas a la producción indicaron que la próxima película podría tener un nuevo personaje como protagonista, interpretado por Margot Robbie, en lo que sería una evolución de la franquicia.

Mientras tanto, Orlando Bloom manifestó su interés en una posible reunión del elenco original, aunque Keira Knightley descartó regresar a la saga. Por su parte, el director de las primeras tres películas, Gore Verbinski, aseguró que no tiene planes de volver.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente el regreso de Depp ni la fecha de estreno de una sexta película.