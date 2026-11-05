Maido ingresa al exclusivo 'Best of the Best' y se une a los restaurantes más prestigiosos del mundo

La gastronomía peruana suma un nuevo reconocimiento internacional. Maido, el restaurante liderado por el chef Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura, ingresó oficialmente al exclusivo grupo Best of the Best de The World's 50 Best Restaurants, durante la ceremonia celebrada el miércoles 4 de noviembre en Lima. Su incorporación se produce después de haber conquistado el título de mejor restaurante del mundo en 2025.

Este selecto grupo reúne a los establecimientos que han alcanzado el primer puesto del prestigioso ranking gastronómico internacional. Formar parte del Best of the Best significa que Maido deja de competir en las próximas ediciones de The World's 50 Best Restaurants, una disposición que permite abrir nuevas oportunidades a otros restaurantes que buscan alcanzar el máximo reconocimiento.

Maido se une a Central entre los mejores de la historia

Con esta distinción, Maido se convierte en el segundo restaurante peruano en integrar el Best of the Best, junto con Central, del chef Virgilio Martínez, que obtuvo el primer lugar mundial en 2023. Ambos establecimientos, ubicados en Lima, forman parte de una lista histórica que incluye a reconocidos restaurantes como El Bulli, Noma, Osteria Francescana, El Celler de Can Roca, Geranium y Disfrutar.

The World's 50 Best Restaurants 2026: Perú mantiene presencia internacional

La incorporación de Maido coincidió con una nueva edición de The World's 50 Best Restaurants 2026, celebrada por primera vez en Lima, donde el español Asador Etxebarri, dirigido por el chef Víctor Arguinzoniz, fue elegido el mejor restaurante del mundo. Gaggan, de Tailandia, y Alchemist, de Dinamarca, ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.

En esta edición, tres restaurantes peruanos lograron posicionarse entre los 50 mejores del mundo. Kjolle, de la chef Pía León, alcanzó el séptimo puesto y fue el establecimiento nacional mejor ubicado, mientras que Mérito, del chef Juan Luis Martínez, obtuvo la posición 13 y Mayta, de Jaime Pesaque, se situó en el puesto 45.