Mark Vito le pide matrimonio a Leslie Echevarría durante sus vacaciones en Pozuzo

Leslie Echevarría confirmó la noticia con una romántica dedicatoria en la que expresó su deseo de construir un futuro junto al influencer.

Durante sus vacaciones en Pozuzo, Mark Vito sorprendió a su pareja, Leslie Echevarría, al pedirle matrimonio. El ex integrante de “La Granja Vip” decidió dar un nuevo paso en su relación al entregarle un anillo de compromiso en medio de un romántico escenario.

La propuesta quedó registrada en un video que ambos compartieron en sus redes sociales, donde confirmaron que pronto llegarán al altar, Asimismo, la noticia generó diversas reacciones entre sus seguidores, quienes felicitaron a la pareja por esta nueva etapa.

MARK VITO Y LESLIE ECHEVARRÍA ANUNCIAN SU COMPROMISO

En las imágenes difundidas se observa cómo el influencer entrega el anillo de compromiso a Leslie Echevarría, quien se mostró emocionada por la sorpresa. La pareja decidió hacer público este importante momento y compartirlo con sus seguidores a través de sus plataformas digitales.

Asimismo, Leslie publicó el video acompañado de una dedicatoria en la que recordó el lugar donde recibió el anillo y expresó su felicidad por haber encontrado a una persona con quien desea construir un futuro.

LESLIE ECHEVARRÍA DEDICA EMOTIVO MENSAJE A SU FUTURO ESPOSO

“¡Nos vamos a casar! Y el mirador de Tarma en Pozuzo fue testigo. Mark Vito, te amo con todo mi corazón y si pudiera volver a vivir mi vida, le pediría al destino encontrarte una y mil veces. Porque entre tantas cosas inciertas, tú eres esa certeza que me llena el alma. No sé cuántos años nos regale la vida, pero deseo que en cada uno de ellos estés tú. Qué privilegio tan grande será envejecer a tu lado. Te amo, mi futuro esposo”, escribió la influencer.