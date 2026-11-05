Natalia Salas celebra su primer aniversario de matrimonio con emotivo mensaje a Sergio Coloma

Para conmemorar sus bodas de papel, compartió siete fotografías inéditas de la ceremonia civil, realizada el 5 de noviembre de 2025.

La actriz Natalia Salas celebró el primer aniversario de su matrimonio con Sergio Coloma dedicándole un romántico mensaje en redes sociales. Para conmemorar sus bodas de papel, compartió siete fotografías inéditas de la ceremonia civil, realizada el 5 de noviembre de 2025 en el Fundo Odría.

En su publicación, la exintegrante de Al fondo hay sitio destacó el apoyo incondicional de su esposo, con quien mantiene una relación de casi diez años y tiene un hijo. “Un día como hoy, hace un año, me casé con el hombre más bueno que he conocido en toda la vida. Un hombre que camina a mi lado hace casi 10 años y, a pesar que la vida nos ha puesto vaaaaaaarios retos, nunca ha soltado mi mano”, escribió.

Salas también expresó su admiración por Coloma, a quien describió como una persona de corazón noble y su principal refugio en los momentos difíciles. “Tiene un corazón tan noble, que a veces siento que no es de este mundo. Gracias por ser mi refugio y mi paz, y aunque dejes la toalla en la cama te voy a elegir todos los días de mi vida… que sé que será larga, porque ustedes (Leandro y tú) hacen que todo valga la pena. Te amo infinito esposo @chejocoloma ¡Feliz aniversario amor de mi vida!”, agregó.

Natalia Salas continuó con sus planes de boda pese al cáncer

En octubre de 2025, Natalia Salas anunció que el cáncer de mama que enfrentaba había reaparecido en una de sus vértebras, con metástasis. Pese al diagnóstico, la actriz decidió seguir adelante con sus planes de matrimonio junto a Sergio Coloma. Luego de celebrar su boda civil, la pareja contrajo matrimonio religioso el 17 de noviembre de 2025.