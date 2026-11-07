¿Un hijo con Renato Rossini Jr.? Samahara Lobatón responde a sus seguidores y revela inesperado detalle

Samahara Lobatón descartó la posibilidad de tener más hijos en el corto plazo tras interactuar con sus seguidores a través de la caja de preguntas en Instagram. Ante la consulta de una usuaria sobre la posibilidad de buscar un bebé con su actual pareja, Renato Rossini Jr., la influencer precisó que se sometió a una ligadura de trompas, señalando que perdió una de ellas y posteriormente le fue extirpada la otra.

Asimismo, la hija de Melissa Klug manifestó que por el momento se encuentra enfocada en sus proyectos de trabajo y crecimiento personal, aunque no descartó completamente una adopción o cambio de decisión en un lapso de 10 a 15 años.

La también modelo es madre de tres niños, Xianna, nacida el 3 de octubre de 2020 durante su relación con Yonathan Horna, conocido como "Youna"; así como Ainara, nacida en 2024, y Asael, en 2025, ambos fruto de su posterior vínculo sentimental con el cantante de salsa Bryan Torres. Durante su interacción digital, la joven reafirmó que su prioridad actual se concentra en el cuidado de su familia y el desarrollo de sus actividades laborales en el ámbito digital.

Trayectoria en reality shows y relación sentimental

El acercamiento entre Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. comenzó en marzo de 2026 durante su participación en el reality de convivencia La Granja VIP, donde los acercamientos entre ambos generaron el fin de la relación que la influencer mantenía en ese momento con Horna. Posterior a su salida del programa, la hija de Abel Lobatón viajó a Miami para integrarse a otro espacio de formato telerrealidad en el que coincidió con el padre de su primera hija, proyecto que fue retirado de la plataforma de transmisión tras registrar diversos enfrentamientos entre los participantes.

A su retorno al Perú, Lobatón continuó manteniendo contacto con Rossini Jr., con quien viajó nuevamente a Estados Unidos tras ser convocados para un nuevo programa de convivencia que fue cancelado antes de cumplir un mes de emisión. Finalmente, tras meses de apariciones públicas y proyectos compartidos, la pareja hizo oficial su relación sentimental el pasado mes de octubre a través de redes sociales.