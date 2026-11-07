Tilsa Lozano y ‘Zorro’ Zupe niegan que Milett Figueroa fuera convocada a ‘Las Vengadoras’

La conductora negó haber invitado a Milett y recordó que realizaron castings cuando Giselle Patrón dejó la agrupación.

Una controversia se generó cuando se hablo de una posible incorporación de Milett Figueroa a ‘Las Vengadoras’ de Tilsa Lozano y el ‘Zorro’ Zupe, quienes se pronunciaron sobre la supuesta convocatoria de la modelo y aclararon cómo se seleccionaba a las integrantes del conocido proyecto.

La polémica surgió después de que Milett contara en un podcast que había recibido una propuesta para formar parte del grupo liderado por Tilsa Lozano. Sin embargo, esta versión fue rechazada por la conductora y el exproductor de eventos, quienes aseguraron que nunca la convocaron.

‘ZORRO’ ZUPE EXPLICA POR QUÉ NO CONVOCARON A MILETT

El “Zorro Zupe” señaló que la agrupación fue concebida desde un inicio para contar con tres integrantes y que la ausencia de Milett no respondió a una falta de condiciones para formar parte del espectáculo. “Nosotros no llamamos a Milechi. Y no fue por falta de belleza ni porque no creyéramos que lo fuera a hacer bien, pero la historia fue que cuando hacemos el producto Vengadora siempre fueron tres”, indicó.

Asimismo, sostuvo que Tilsa Lozano tenía un voto determinante en las decisiones del grupo y que no habría estado de acuerdo con compartir el proyecto con Milett.

TILSA LOZANO NIEGA HABER INVITADO A LA MODELO

Tilsa negó haber convocado personalmente a Milett y recordó que, cuando Giselle Patrón dejó la agrupación, se realizaron castings para seleccionar a una nueva integrante. “A mí Milett me parece que lo que mejor tiene es que es guapa y ahí terminan mis cosas positivas que voy a decir”, expresó.

Finalmente, reconoció que Milett tenía las características físicas para integrar ‘Las Vengadoras’, aunque limitó sus comentarios positivos a su apariencia.