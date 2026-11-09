Susy Díaz regresa de España tras denuncia de presunta agresión contra su hija

Deysi Araujo confirmó que regresará a Lima junto a Susy Díaz este lunes 9 de noviembre. La decisión se produce tras la denuncia de Florcita Polo contra su pareja.

Tras la denuncia por presunta violencia fisica y psicologica por parte de su hija Florcita Polo contra su pareja Luiggi Yarasca, Susy Díaz decidió interrumpir sus vacaciones en España y retornar al Perú para acompañar a su hija y priorizado el bienestar de la joven luego de conocer los detalles del episodio denunciado.

La noticia también generó preocupación entre las personas cercanas a la familia. Deysi Araujo, amiga de Susy Díaz, confirmó que ambas regresarán a Lima este lunes 9 de noviembre para estar junto a Florcita en medio de este complicado momento. "Ya estamos regresando el lunes (hoy) porque la preocupación de Susy es muy grande como madre e incluso para mí también porque Florcita es como una hermana para mí", declaró.

SUSY DÍAZ RETORNA AL PAÍS PARA ACOMPAÑAR A SU HIJA

La cancelación de su viaje respondería a la preocupación por el estado de su hija y a la intención de brindarle respaldo tras la denuncia. Deysi Araujo también expresó su inquietud por la situación, debido al vínculo cercano que mantiene con Florcita.

Mientras la excongresista prepara su retorno, el caso continúa generando repercusiones en el ámbito del espectáculo, luego de que se conocieran detalles del presunto episodio de agresión ocurrido en un hotel.

LUIGGI YARASCA RECHAZA ACUSACIONES DE AGRESIÓN

Por otro lado, Luiggi Yarasca reapareció públicamente para rechazar las acusaciones de violencia física y psicológica formuladas por Florcita Polo. "Nunca ha habido un acto de violencia ni agresión, en el tiempo en el que yo he estado con Flor, ella lo sabe perfectamente", manifestó.