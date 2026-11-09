Tilsa Lozano revela que aceptaría trabajar con Milett Figueroa: “Chamba es chamba”

La exvengadora indicó que no tiene inconvenientes en compartir un espacio laboral con la popular ‘Milechi’.

Luego de que trascendiera que Tilsa Lozano habría impedido el ingreso de Milett Figueroa a ‘Las Vengadoras’, la modelo fue consultada sobre la posibilidad de trabajar con la expareja de Marcelo Tinelli y aseguró que no tiene ningún inconveniente con ella.

Durante una entrevista, le preguntaron si recibiría a Milett como invitada en el pódcast que conduce. Tilsa respondió que “chamba es chamba” y señaló que no tiene asuntos pendientes del pasado que conversar con la popular ‘Milechi’.

“No tengo ningún problema con quien sea que vaya al programa (…) Trabajaría con cualquier persona, chamba es chamba. Todo es bienvenido siempre que no tenga nada agendado”, comentó la exvengadora, dejando en claro su disposición a trabajar con Milett Figueroa.

NO TIENE FILTROS PARA DECIR LO QUE PIENSA

Tilsa Lozano también reafirmó que mantiene su estilo directo al expresar sus opiniones y enfatizó que su manera de ser nunca podrá cambiarla. “Siempre he dicho lo que me gusta y lo que no me gusta”, sostuvo la modelo.