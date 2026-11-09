BTS: crecen los rumores sobre una posible boda, pero ¿hay confirmación oficial?

Publicaciones virales señalan que uno de los integrantes del grupo surcoreano tendría planes de matrimonio entre diciembre de 2026 y abril de 2027.

Un rumor sobre una posible boda de uno de los integrantes de BTS ha generado gran expectativa entre los seguidores del grupo surcoreano. En redes sociales como TikTok, Facebook e Instagram circulan publicaciones que aseguran que uno de los cantantes tendría previsto casarse entre diciembre de 2026 y abril de 2027.

Las especulaciones también apuntan a Suga como el supuesto integrante que contraería matrimonio. Sin embargo, esta versión no cuenta con pruebas ni ha sido respaldada por fuentes oficiales.

La información viral también ha sido relacionada con una presunta negativa de BTS a participar en el festival Coachella 2027. Algunas publicaciones aseguran que la supuesta boda sería uno de los motivos de esa decisión, aunque tampoco existe información que confirme dicha relación.

La agencia no confirma el rumor

Hasta el momento, BIGHIT MUSIC y HYBE, compañías vinculadas al grupo, no han emitido ningún comunicado que confirme compromisos matrimoniales o planes de boda de alguno de sus integrantes.

Además, entre las publicaciones que circulan en internet se han difundido imágenes creadas con inteligencia artificial que muestran a los integrantes de BTS junto a supuestas parejas, lo que ha incrementado la confusión entre los seguidores.

¿Qué se sabe sobre la supuesta boda?

La noticia ha generado numerosas reacciones entre el ARMY, nombre con el que se identifica a la comunidad de seguidores de BTS. No obstante, las publicaciones no presentan fuentes verificables que respalden las fechas ni la identidad del supuesto artista que se casaría.