Paul McCartney se convierte en el tercer músico más rico del mundo

Paul McCartney, legendario exintegrante de The Beatles, ingresó oficialmente al grupo de los multimillonarios de la industria musical. Según una estimación publicada por la revista Forbes el lunes 9 de noviembre, el cantante y compositor británico acumula un patrimonio de aproximadamente 1.400 millones de dólares, cifra que lo posiciona como el tercer músico más rico del mundo, detrás del rapero Jay-Z, con 2.800 millones, y la cantante Taylor Swift, con 2.000 millones de dólares.

La publicación, difundida durante el lanzamiento de The Billie, el nuevo boletín de Forbes dedicado a las grandes fortunas, reveló cómo McCartney logró construir su riqueza durante más de seis décadas de trayectoria artística. Aunque su éxito con The Beatles fue determinante, una parte considerable de su patrimonio proviene de negocios relacionados con derechos de autor, catálogos musicales y regalías que continúan generando ingresos.

¿De dónde proviene la fortuna de Paul McCartney?

Uno de los pilares de su fortuna es MPL Communications, la compañía editorial que fundó en 1969 y que actualmente administra los derechos de miles de canciones. Entre sus adquisiciones destacan el catálogo de Buddy Holly, composiciones vinculadas a Broadway y conocidos temas navideños. Forbes calcula que esta empresa tiene un valor mínimo de 250 millones de dólares y genera importantes ingresos anuales cada vez que sus canciones se reproducen, comercializan o utilizan en producciones artísticas.

Los derechos musicales de The Beatles también representan una importante fuente de ingresos. Apple Corps, compañía encargada de administrar los intereses comerciales de la banda, genera más de 50 millones de dólares anuales mediante plataformas digitales, venta de discos y productos oficiales. McCartney posee una participación del 25 % en estos ingresos y, adicionalmente, percibe al menos 10 millones de dólares al año por los derechos editoriales de las canciones que compuso junto a John Lennon, tras un largo proceso para recuperar parte de su catálogo en Estados Unidos.

Giras internacionales, propiedades y nuevas producciones

La riqueza de Paul McCartney no se limita a las regalías musicales. Su gira mundial Got Back, desarrollada entre 2022 y 2025, reunió 79 conciertos, mientras que sus inversiones inmobiliarias en Reino Unido y Estados Unidos, junto con una colección de arte que incluye obras de Pablo Picasso y René Magritte, incrementaron su patrimonio. A sus 84 años, el músico mantiene su actividad artística: en mayo de 2026 lanzó The Boys of Dungeon Lane, su vigésimo álbum de estudio como solista. Su trayectoria después de The Beatles y la formación de Wings también son abordadas en el documental Man on the Run, dirigido por Morgan Neville.