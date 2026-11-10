Camarógrafo de Karol G sufre caída durante concierto en México y será operado

El trabajador quedó suspendido en el aire tras engancharse a una cámara aérea y terminó impactando contra un equipo de iluminación.

Un camarógrafo del equipo audiovisual de Karol G sufrió un accidente durante el concierto que la cantante ofreció el sábado 7 de noviembre en el Estadio BBVA de Monterrey, México. El incidente quedó registrado en videos grabados por asistentes al espectáculo y difundidos en redes sociales.

Las imágenes muestran al trabajador, identificado como Zoe Lubeck, cineasta y operador de cámara, grabando desde el escenario cuando quedó enganchado a uno de los mecanismos de las cámaras aéreas. El equipo continuó elevándose y lo dejó suspendido en el aire hasta que terminó golpeándolo contra uno de los cañones de luces del escenario.

Tras el impacto, el camarógrafo cayó abruptamente sobre el escenario, lo que generó preocupación entre los asistentes. Horas después, Lubeck se pronunció a través de sus historias de Instagram y agradeció las muestras de apoyo recibidas. "Estoy bien, no me morí. Parece que el universo tenía otros planes para mí", escribió.

CANTANTE NO SE PRONUNCIA

Sin embargo, también confirmó que sufrió una fractura y que deberá someterse a una intervención quirúrgica. Debido a este procedimiento, tendría que regresar a Los Ángeles, Estados Unidos, donde reside. Hasta el momento, Karol G no se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido.