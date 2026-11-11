Daddy Yankee será reconocido como Persona del Año en la antesala de los Latin Grammy 2026

El cantante puertorriqueño Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido como Daddy Yankee, será homenajeado este miércoles 11 de noviembre, y recibirá el reconocimiento como la Persona del Año 2026 en los Latin Grammy.

Dicho reconocimiento en el marco de la 27.ª edición de los Latin Grammy en Las Vegas lo convierte en el primer representante del reguetón en recibir dicha distinción por sus más de tres décadas de trayectoria. Manuel Abud, director ejecutivo de la institución, destacó su liderazgo y visión como fuerza determinante en el auge global de la música latina.

La internacionalización del artista despegó en 2004 con el éxito de "Gasolina" en el álbum "Barrio fino", consolidándose posteriormente con colaboraciones mundiales como "Despacito" junto a Luis Fonsi. Tras anunciar su retiro en 2022 y enfocar su carrera reciente en temas espirituales como "Lamento en baile", el intérprete estrenó el pasado 30 de octubre de 2026 su nueva producción discográfica titulada "La postal".

Celebración de Latin Grammy y principales nominados

Los eventos de la semana de los Latin Grammy se llevarán a cabo en el MGM Grand Garden Arena, donde se congregarán destacados exponentes de la industria musical. Entre las nominaciones anunciadas, el compositor mexicano Édgar Barrera encabeza la lista con diez candidaturas, seguido por Karol G, Rosalía, Jorge Drexler y el dúo CA7RIEL & Paco Amoroso con siete postulaciones cada uno.

Durante la ceremonia central programada para el jueves 12 de noviembre, el evento contará con presentaciones en vivo de artistas como Rosalía, Karol G, Juanes, Rawayana, Grupo Niche y Luis Enrique. La celebración resaltará tanto el legado del llamado 'Rey del Reguetón' como el impacto global de un género que emergió desde los barrios de Puerto Rico hacia los escenarios internacionales.