Don Omar posterga tres conciertos en Estados Unidos y Canadá tras recaída de infección respiratoria

A través de Instagram, el artista expresó su pesar por la suspensión de los espectáculos y pidió disculpas a sus seguidores, a quienes prometió buscar nuevas fechas para los encuentros musicales.

El cantante puertorriqueño Don Omar anunció la postergación de tres presentaciones de su gira The Last King World Tour, programadas en Canadá y Estados Unidos, debido a una recaída de la infección respiratoria que lo viene afectando en los últimos días.

La noticia fue comunicada por el propio artista a través de sus redes sociales, donde explicó que deberá priorizar su recuperación. expresando su tristeza por no cumplir con las fechas establecidas, pese a que tenía la expectativa de recuperarse tras regresar a los escenarios durante el último fin de semana en California y Arizona.

DON OMAR SUFRE RECAÍDA DE INFECCIÓN RESPIRATORIA

En su comunicado, Don Omar explicó que confiaba en que su recuperación avanzaba favorablemente luego de retomar sus conciertos. No obstante, señaló que sufrió una recaída de la fuerte infección respiratoria que lo afecta, por lo que su médico le indicó detener nuevamente sus actividades y guardar reposo.

El artista también reconoció que esta decisión podría generar molestias entre sus seguidores, especialmente porque se trata de una nueva postergación en menos de dos semanas

ES LA SEGUNDA VEZ QUE POSTERGA SUS CONCIERTOS

Esta es la segunda ocasión en menos de dos semanas que el intérprete puertorriqueño se ve obligado a modificar su agenda musical por problemas respiratorios. El pasado 30 de octubre, Don Omar informó sobre su estado de salud y anunció la suspensión de presentaciones en el Michelob ULTRA Arena de Las Vegas y el Delta Center de Salt Lake City.