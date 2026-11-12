Fallece Regina Torné, actriz que interpretó a Gloria en "El Chavo del 8", a los 82 años

La actriz mexicana tuvo una trayectoria de más de cinco décadas en cine, teatro y televisión.

La actriz mexicana Regina Torné, recordada por interpretar a Gloria en la popular serie "El Chavo del 8", falleció a los 82 años. La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores de México, que no precisó las causas de su muerte.

A través de un comunicado, la institución lamentó el fallecimiento de la artista, cuyo nombre real era Rosa Virgen del Pilar Martina Inchaustegui Anaya, y destacó su trayectoria de más de cinco décadas en el mundo del espectáculo.

En "El Chavo del 8", Torné dio vida a Gloria, una mujer que llegaba a la vecindad y despertaba el interés de Don Ramón y el profesor Jirafales. Su personaje también era tía de Paty, quien protagonizaba los primeros enamoramientos del Chavo y Quico.

CONDOLENCIAS

Las redes oficiales de Chespirito también expresaron sus condolencias y recordaron el aporte de la actriz al programa, destacando las sonrisas y los recuerdos que dejó en varias generaciones de espectadores.

Además de su participación en la televisión, Regina Torné formó parte de películas como "Despedida de soltera", "Blue Demon y las invasoras" y "Como agua para chocolate". También actuó en producciones televisivas como "Retrato de familia", "La loba", "Cielo rojo" y "Amor en custodia".

En 2014 anunció su retiro de los escenarios y se trasladó a Puebla, donde abrió una academia de artes escénicas. Desde entonces, mantuvo pocas apariciones públicas.