Los hermanos Primera están de regreso con su tour Mundial!

Servando y Florentino: El dúo más esperado regresa a pedido de todos los fans peruanos con un concierto que quedará para la historia.

Los cantantes venezolanos anuncian nuevo concierto en Lima para este 12 de Marzo en multiespacio COSTA 21 como parte de su gira mundial que ha llenado estadios y escenarios del mundo entero.

El reconocido dúo regresa al Perú con su gira “Se buscan: Vivos o Inmortales – World Tour 2027” que incluye todos sus más grandes éxitos.

La Preventa empieza este 13 de noviembre con hasta el 35% de descuento con las tarjetas CMR del banco Falabella y va únicamente hasta al 20 de noviembre.

Esta gira es una celebración de su trayectoria y un reencuentro con los fans que los siguieron desde sus inicios en Salserín y posteriormente como dúo independiente.

Una gira que rompe fronteras

El dúo venezolano, uno de los más reconocidos de la música latina, viene recorriendo América y Europa logrando sold outs con un show que combina sus grandes éxitos con un repertorio renovado donde reinterpretan la salsa desde una mirada actual.

En este espectacular show no faltarán los clásicos de siempre, será una velada de nostalgia, energía y celebración que reunirá a varias generaciones.

En cuanto al espectáculo que ofrecerán en Lima, los propios Hermanos Primera han adelantado que el repertorio incluirá los grandes éxitos que definieron su carrera.

Temas clásicos de su carrera como “Una fan enamorada”, “Estás hecha para mí”, “Alíviame”, “Una canción que te enamore”, “Te regalo la luna” y “Muchacho solitario” formarán parte de la velada, en una propuesta que combina energía, nostalgia y celebración de su historia musical y que va dirigida no solo a sus fans de siempre sino al nuevo público que han ido captando con esta ambiciosa gira mundial.

12 marzo 2027

Costa 21

Preventa del 13 al 20 de noviembre con tarjeta CMR en Teleticket