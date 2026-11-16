El actor británico asumirá el papel del agente 007 en la próxima película de la saga, que estará dirigida por Denis Villeneuve.

Robert Pattinson fue anunciado como el nuevo James Bond, luego de varios meses de especulaciones sobre quién sería el sucesor de Daniel Craig. La noticia fue difundida a través de las redes sociales oficiales de la franquicia, con un video que mostró al actor saliendo de las sombras y confirmó su incorporación al universo del agente 007.

Tras el anuncio, Pattinson expresó su entusiasmo por asumir uno de los personajes más reconocidos de la historia del cine. El intérprete calificó la oportunidad como “el honor de toda una vida” y agradeció a Denis Villeneuve, Amy Pascal, David Heyman y al equipo de Amazon MGM Studios por confiarle el papel.

La próxima entrega estará bajo la dirección de Denis Villeneuve, cineasta conocido por películas como Duna, La llegada y Blade Runner 2049. El director ya trabajó con Pattinson en Duna: Parte tres. Sin embargo, todavía no se han revelado detalles sobre el título oficial de la nueva película ni cuándo llegará a los cines.

TRAYECTORIA

Pattinson, de 40 años, alcanzó reconocimiento internacional por su participación en la saga Crepúsculo y también interpretó a Bruce Wayne en The Batman (2022). Su elección como James Bond marca un nuevo desafío en su carrera y lo convierte en el próximo actor encargado de dar vida al emblemático espía británico.