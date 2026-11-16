La Reina del Pop competirá en categorías de música dance y pop gracias a su álbum Confessions II y sus colaboraciones con Sabrina Carpenter. La ceremonia se realizará el 7 de febrero en Los Ángeles.

Madonna volverá a figurar entre las nominadas a los premios Grammy después de 16 años. La cantante estadounidense obtuvo cuatro candidaturas para la edición 69 de la premiación, según anunció este lunes la Academia de la Grabación. La artista, conocida como la Reina del Pop, competirá gracias a su más reciente producción musical, Confessions II, y sus colaboraciones con otros intérpretes.

La intérprete de 68 años fue nominada a mejor álbum dance/electrónico por Confessions II, mejor grabación dance/electrónica por I Feel So Free y mejor grabación dance pop por Danceteria. Además, competirá en la categoría de mejor interpretación de dúo o grupo pop por Bring Your Love, tema que grabó junto a Sabrina Carpenter. Sin embargo, quedó fuera de las tres categorías principales: Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año.

La última nominación de Madonna había sido en 2010, cuando su recopilatorio Celebration compitió por mejor grabación dance. Su último gramófono lo consiguió en 2008 por The Confessions Tour, en la categoría de mejor video musical de formato largo. A lo largo de su trayectoria, la artista ha ganado siete premios Grammy. Por otro lado, Love Sensation, su colaboración con Kylie Minogue, también obtuvo una candidatura a mejor grabación remezclada, aunque esta corresponde al productor Stuart Price.

ARTISTAS FAVORITOS

Entre los principales nombres de esta edición destacan la británica Raye, quien lidera las nominaciones con 11 candidaturas, y la española Rosalía, que consiguió nueve. Taylor Swift obtuvo cinco nominaciones, mientras que Dolly Parton recibió tres reconocimientos póstumos. La ceremonia de los Grammy 2027 se celebrará el domingo 7 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, Estados Unidos, y será transmitida por ABC, Disney+ y Hulu.